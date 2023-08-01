МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Уровень безработицы среди молодых лиц в возрасте 15-29 лет в первом квартале 2023 года составил 7%, что меньше по сравнению с итогами 2022 года на 1,5%, говорится в сообщении на сайте кабинета министров. В России произойдет перерасчет пенсий работающим пенсионерам

"В I квартале этого года уровень безработицы молодёжи в возрасте 15-29 лет снизился до 7%. Минимальные значения показателя были зафиксированы в Пензенской (2,4%), Калужской (2,4%) областях, Чувашской Республике (2,6%) и Краснодарском крае (2,7%). По итогам 2022 года уровень безработицы граждан в возрасте 15-29 лет снизился до 8,5%, тогда как ещё на старте разработки долгосрочной программы содействия молодёжной занятости этого показателя планировалось достичь только в 2024 году", — сообщил кабмин по результатам заседания межведомственной рабочей группы для реагирования на ситуацию, складывающуюся на рынке труда.

По данным кабмина, согласно плану к 2030 году уровень молодёжной безработицы должен сократиться вдвое по сравнению с 2020 годом.

"Сейчас численность зарегистрированных в центрах занятости безработных составляет 503 тысячи человек, что на 61 тысячу меньше, чем в начале года", — передаёт слова вице-премьера России Татьяны Голиковой кабмин.

По данным министра труда и социальной защиты Антона Котякова, по нацпроекту "Демография" 38 тысяч человек уже завершили обучение по востребованным на локальных рынках труда профессиям. В 29 субъектах заключены договоры на обучение работников 75 предприятий оборонно-промышленного комплекса. Около 1,3 тысячи работников направлены на переподготовку, а более 19 тысяч работодателей направили заявки для участия в программе субсидирования найма. Уже трудоустроено более 30 тысяч человек, добавил Котяков.