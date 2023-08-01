МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Читатели American Thinker согласны, что Америка сегодня воплощение зла и конфликт на Украине нужен ей для отмывания денег. СМИ: Пентагон богатеет, американцы - голодают

Издание выпустило материал, в котором объясняет, что после поражения в Афганистане НАТО срочно понадобилась еще одна война, чтобы как-то оправдать свое существование. Судьба Украины Вашингтон не волнует. Запад даже злится на то, что Украина все еще сопротивляется и порой выходит из-под контроля своими выходками.

Ирония в том, что войны России с Украиной хотели все, кроме Владимира Путина, говорит автор.

Читатели издания согласны с автором — США сами поддерживают конфликт ради собственной наживы.

"Этот позор с отмыванием денег на Украине уже обошлось в сотни тысяч убитых. А шайка лжеца Джо продолжает обогащаться", — пишет читатель издания.

"Да, США и НАТО отчаянно хотели этой войны и сделали все, чтобы ее разжечь. И конечно же США совершили враждебный акт против собственного партнера по НАТО Германии, взорвав трубопровод "Северный поток", по которому та получала газ для отопления и нужд промышленности. США сделали это, чтобы удостовериться, что конфликт не прекратится. США сегодня — главный адепт мирового зла" — согласен другой.

"Автор пишет, что после Афганистана НАТО кровь из носу понадобилась победоносная война. Но дело в том, что Новый мировой порядок на самом деле даже не хочет побеждать, ему нужны лишь бесконечные военные траты" — утверждает пользователь портала.

"Похоже, что марксистское учение о том, что Америка зло, — правда, ведь они сами воплотили его в жизнь", — считает участник дискуссии. Зеленский продал Украину Западу, пишет СМИ

"Единственное, насчет чего еще могут быть сомнения, — это с каким треском Украина проиграет. Зеленский и его клоунское правительство знают, что не смогут победить, если не втравят в это НАТО напрямую и не затеют третью мировую. И если такая возможность им представится, они не перед чем не остановятся", — рассуждают в треде.

"Всякий раз, когда неоконсерваторы хотят новой войны, они выкапывают съеденный червями труп Гитлера и таскают его повсюду, вопя о неминуемой катастрофе, если мы, конечно, не нападем", — резюмируют участники обсуждения.

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