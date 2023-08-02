МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило рейтинг США, что произошло впервые с 2011 года, когда это сделало S&P Global Ratings, следует из данных рейтинговых агентств. Белый дом не согласился с понижением агентством Fitch рейтинга США

В ночь на среду международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной валюте до "АА+" с наивысшего рейтинга "ААА".

В августе 2011 года S&P Global Ratings понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг США, также до "АА+" с "ААА", с тех пор подтверждало его на этом уровне.

Как отмечает Fitch, действие отражает ожидаемое ухудшение состояния бюджета в ближайшие три года и увеличение государственного долга. Также среди причин агентство указало ухудшение качества управления в стране по сравнению с другими странами в рейтинге "ААА" за последние 20 лет, которое отражается "в неоднократных спорах относительно потолка госдолга и принятии решений в последнюю минуту".

Белый дом в свою очередь не согласился с решением агентства о понижении рейтинга. По словам официального представителя администрации Карин Жан-Пьер, при бывшей администрации агентство оценивало страну по другой модели, а нынешняя "бросает вызов реальности, чтобы понизить рейтинг США в момент, когда президент Джо Байден добился сильнейшего восстановления экономики".