МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Бразилия является основным противником расширения БРИКС, сообщило агентство Reuters со ссылкой на трех неназванных представителей бразильского правительства. В Кремле оценили перспективы расширения БРИКС

Журналисты узнали, что Бразилия беспокоится за потерю альянсом авторитета, если в него допустят другие страны.

"Расширение может превратить блок в нечто другое. Позиция Бразилии была связана со сплоченностью группы и сохранением нашего пространства в группе важных стран", — привел Reuters слова одного из чиновников.

Источники рассказали агентству, что правительство Бразилии будет утверждать, что любое расширение должно быть постепенным, поддерживать региональный баланс и сохранять главенствующую роль пяти постоянных членов. Один из чиновников добавил, что новые члены могут быть приняты в качестве стран-партнеров, участвующих в саммитах, не становясь полноправными участниками, как в других международных организациях.

"В какой-то момент Бразилии придется уступить, потому что мы реалисты, не в нашей природе блокировать что-то. Но это не будет хорошо для нас", — привел Reuters слова чиновника. Экономист назвал истинную цель валюты БРИКС

По словам доцента кафедры международных отношений в бразильском Фонде Жетулиу Варгаса Оливер Стуенкель, в прошлом Бразилия чувствовала себя комфортно, позволяя Индии занимать лидирующие позиции в противодействии расширению. Однако, по его словам, Индия, похоже, смягчила свое сопротивление.

По мнению Стуенкеля, Индонезия является сильным кандидатом на вступление в БРИКС, учитывая ее региональную мощь, растущую роль в мировой экономике и отсутствие глобальных противоречий. Тогда как включение Ирана, Венесуэлы или Саудовской Аравии изменит динамику группы и затруднит сохранение влияния таких стран, как Бразилия, добавил он.

Ранее агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на чиновников, знакомых с ситуацией, что Индия и Бразилия выступают против призыва Китая быстро расширить группу БРИКС, и хотят использовать саммит в ЮАР для обсуждения возможного привлечения дополнительных стран со статусом наблюдателя. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в рамках БРИКС есть нюансы в плане расширения объединения, они будут обсуждаться в ходе саммита.