МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Снижение международным рейтинговым агентством Fitch долгосрочного рейтинга дефолта эмитента США серьезно бьет по имиджу страны, поскольку теперь безопасность вложения денег в их экономику не столь очевидна, прокомментировали РИА Новости аналитики Anderida Financial Group. Белый дом не согласился с понижением агентством Fitch рейтинга США

Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента США до "АА+" с "ААА", объяснив такое решение ожидаемым ухудшением ситуации с налогами в следующие три года и растущим уровнем государственного долга страны, который, как указывается, и так высокий.

"Решение в первую очередь серьезно бьет не столько по экономической составляющей, сколько по имиджу США. Рейтинг страны говорит о том, насколько безопасно вкладывать деньги в ее экономику. Таким образом, сейчас эта безопасность перестала быть такой очевидной для аналитиков", — отметили аналитики Anderida Financial Group.

Аналитики, впрочем, отметили, что понижение кредитного рейтинга всё же негативно сказывается и на перспективах экономики: уже сейчас рынок ждет, что она до конца года начнёт стагнировать, а вероятность рецессии в США в следующем году превышает 50%.

Отмечается также, что основной риск, связанный с понижением рейтинга, заключается, в теории, в увеличении оттока капитала из страны, однако именно это пока выглядит маловероятным.