МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Снижение кредитного рейтинга США агентством Fitch не будет иметь влияния на экономику России в целом, и лишь некоторое ограниченное воздействие — на отечественные финансовые рынки, заявил РИА Новости финансовый эксперт Андрей Верников. Аналитики назвали последствия снижения кредитного рейтинга для США

Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента США до "АА+" с "ААА", объяснив такое решение ожидаемым ухудшением ситуации с налогами в следующие три года и растущим уровнем государственного долга страны, который, как указывается, и так высокий. До того подобное происходило в последний раз лишь в августе 2011 года, когда агентство S&P Global Ratings понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг США также до "АА+" с "ААА".

"Что касается экономики России то на нее факт снижения рейтинга США не будет иметь влияния", — считает Верников.

"На отечественные финансовые рынки факт понижения рейтинга имеет ограниченное влияние. В 2011 году (когда кредитный рейтинг США был понижен агентством S&P — ред.) на наших финансовых рынках присутствовали в большом количестве нерезиденты, которые спешно стали продавать рисковые активы, к которым относятся российские акции. Сейчас нерезидентов практически нет и паниковать некому. Внешний фон начала торгов на нашей бирже слега негативный, но паники я не ожидаю", — также отметил он.

Что касается влияния на долговые инструменты США, то, по мнению эксперта, оно также будет не слишком значительным. Верников полагает, что снижение рейтинга уже после урегулирования кризиса с потолком госдолга выглядит противоречивым, и американские чиновники будут использовать это противоречие, чтобы принизить значение снижения рейтинга, из-за чего обвала стоимости акций в США не случится.

"Министр финансов США Джанет Йеллен не согласилась с понижением рейтинга Fitch, назвав его "произвольным и основанным на устаревших данных". В долгосрочном плане снижение рейтинга даже может иметь позитивное значение. Если американские политики сейчас обеспокоены "произвольным" понижением рейтингов, возможно, им следует в дальнейшем принимать фискально ответственный бюджет", — заключил Верников.