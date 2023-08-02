МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Нельзя заниматься в Сибири и Дальнем Востоке только добычей сырья и его переработкой, в нынешней ситуации надо активно развивать весь спектр экспортного потенциала региона, это должно стать приоритетом для России, заявил РИА Новости уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. Центробанк отметил снижение доли просроченной кредитной задолженности в ДФО

"Развитие Сибири и Дальнего Востока для нас должно стать высочайшим приоритетом, особенно учитывая сегодняшнюю ситуацию. Потому что в той структуре, в какой экономика работала прежде, у нас шансов нет. Нужно очень быстро перестраиваться в направлении "Восток – Юг",- сказал он в кулуарах очередного заседания Столыпинского клуба на тему "Развитие Сибири".

При этом Титов подчеркнул, что "делать исключительную ставку только на добычу и углубление переработки сырья нельзя".

"Нам нужно развивать все экспортные возможности, которые есть в Сибири, реализовывать весь экспортный потенциал", — заметил омбудсмен.

Титов также добавил, что необходимо понимать, что внешних инвестиций не будет. "Соотношение рисков и доходности в современной России не дает возможности иностранным инвесторам думать о вложениях в Россию. Поэтому без государственных инвестиций не обойтись – продуманных, целенаправленных, эффективных", — сказал он.

По его словам, "требуются госгарантии, чтобы государство снимало политические риски и давало доступ к дешевому финансированию".