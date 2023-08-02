МОСКВА, 2 авг — ПРЙАМ. Уже зимой страны Запада начнут давить на Киев, чтобы та прекратила военные действия, пишет Die Welt. Украина перекрывает "кислород": Европу ждет катастрофа, пишут СМИ

Контрнаступление Украины, которое началось 5 июня (как утверждает Киев), провалилось. Украина показывает, что сейчас контрнаступление находится в активной фазе — ВСУ атакуют район вокруг Запорожья. Но попытки удачно отбиваются российскими войсками.

В целом, за 60 дней армия ВСУ понесла большие потери и добилась очень малого, считает автор статьи Кристоф Шильц. Все указывает на то, что российско-украинский конфликт скоро будет заморожен.

Киев сейчас находится в слабой позиции — он утверждает, что хочет вернуть себе все территории, которые перешли к России, однако оснований на это сейчас нет, и в будущем тоже не предвидится.

Зато у Запада появились сомнения, что украинские войска в состоянии поддерживать прорыв дальше, и оснащение современной техникой или обучение солдат Западом, не помогут. Кроме того, из-за больших потерь, украинцы подавлены и деморализованы, среди гражданских и военных растет разочарование. Поэтому Киеву придется идти на мировую с Москвой.

При этом, если с Украиной будет реализован сценарий подобный регулированию конфликта на Корейском полуострове, где создана демилитаризированная зона между Северной и Южной Кореей, то Киеву придется надолго забыть о членстве в Евросоюзе и НАТО, резюмирует автор статьи.

Напомним, что 5 августа в Саудовской Аравии пройдут переговоры о мире на Украине. Там соберутся представители десятков стран чтобы решить, какой вариант более предпочтителен для окончания конфликта. Россию на эти переговоры не пригласили.