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2023-08-02T13:34:15+03:00
2023
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Путин согласился приехать в Турцию, сообщила канцелярия Эрдогана
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. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорился с президентом России Владимиром Путиным о его визите в Турцию, сообщила канцелярия турецкого лидера. "Президент Эрдоган провел... ПРАЙМ, 02.08.2023
общество , финансы, бизнес, экономика, новости, россия, турция, визит, владимир путин, реджеп тайип эрдоган
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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СТАМБУЛ, 2 авг — ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорился с президентом России Владимиром Путиным о его визите в Турцию, сообщила канцелярия турецкого лидера.
"Президент Эрдоган провел телефонный разговор в среду с президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе разговора лидеры достигли договоренности по вопросу визита Путина в Турцию", — сказано в полученном РИА Новости заявлении.
При этом канцелярия не указала дату визита российского лидера.
Ранее Путин рассказывал, что обсуждал с Эрдоганом вариант личной встречи на территории РФ или Турции. По словам Путин, Эрдоган еще до президентских выборов в Турции приглашал к себе российского коллегу, но было решено этого не делать, чтобы "никто не спекулировал" на теме визита в преддверии избирательной кампании, так как его могли бы воспринять как "какую-то попытку оказать влияние на внутриполитический процесс".
В настоящее время Москва и Анкара планируют визит Путина в Турцию, сообщал помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков, но о конкретных сроках стороны еще не договаривались. Ушаков отмечал, что обещание посетить Турцию было дано сразу же после победы Эрдогана на последних выборах.