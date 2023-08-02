СТАМБУЛ, 2 авг — ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорился с президентом России Владимиром Путиным о его визите в Турцию, сообщила канцелярия турецкого лидера. В Японии рассказали, как Путин сделал Россию "энергетической хозяйкой мира"

"Президент Эрдоган провел телефонный разговор в среду с президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе разговора лидеры достигли договоренности по вопросу визита Путина в Турцию", — сказано в полученном РИА Новости заявлении.

При этом канцелярия не указала дату визита российского лидера.

Ранее Путин рассказывал, что обсуждал с Эрдоганом вариант личной встречи на территории РФ или Турции. По словам Путин, Эрдоган еще до президентских выборов в Турции приглашал к себе российского коллегу, но было решено этого не делать, чтобы "никто не спекулировал" на теме визита в преддверии избирательной кампании, так как его могли бы воспринять как "какую-то попытку оказать влияние на внутриполитический процесс".

В настоящее время Москва и Анкара планируют визит Путина в Турцию, сообщал помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков, но о конкретных сроках стороны еще не договаривались. Ушаков отмечал, что обещание посетить Турцию было дано сразу же после победы Эрдогана на последних выборах.