МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Читатели китайской газеты "Гуаньча" пришли в ярость от того, что Украина демонтировала герб СССР с монумента "Родина-мать". Зеленский продал Украину Западу, пишет СМИ

В первый день августа демонтаж герба закончился, и к 24 августа украинские власти надеются завершить установку на памятнике национального герба Украины. Общая стоимость работ по изменению вида памятника составляет около 700 тысяч евро.

По мнению китайцев, этим поступком Киев предал свою историю, теряет культурные корни, фальсифицирует историю.

"Украина просто уморительна. Вы отказались от Советского Союза и потеряли даже правовую основу существования своего государства. Ваша нынешняя территория была выделена Советским Союзом. Чем была Украина до СССР?"?— спрашивает читатель портала.

"Украина пытается завоевать признание и почет западных государств, "нанося себе раны" и даже совершая "самоубийство". Я могу сказать только одно: бедная, грустная, жалкая и нелепая страна!", — пишет другой.

"Глупая Украина! Вклад в величайший расцвет Советского Союза внесла не только Россия, но и вы. Великую Отечественную войну вы тоже выиграли вместе. Это часть вашей истории!" — возмущаются участники дискуссии. Украина перекрывает "кислород": Европу ждет катастрофа, пишут СМИ

"Отрицание истории означает отрицание себя; отрицание Великой Отечественной войны — это отрицание Второй мировой войны. Тогда какой вообще имеет смысл существование Украины?", — говорит участник треда.

"Раз так уверена в себе, отдай все имущество, подаренное Советским Союзом", — советуют в обсуждении.

"Если вы отрицаете свое прошлое, вы обречены на отсутствие будущего", — говорит комментатор.

"Отрицать историю — значит предавать свою страну. Все что нужно Киеву — набраться смелости для переговоров с Москвой. Если вы продолжите подчиняться ошибочным указаниям американской империи, велика вероятность, что ваша страна исчезнет", — предостерегает другой. В Киеве назвали сумму финансовой помощи от международных партнеров

"Страна с менее чем тридцатилетней историей продолжает отрицать культуру прошлого. Каково же будущее у такого государства? Как грустно", — огорчаются читатели портала.

"Фальсификация и отрицание истории — это прелюдия к низложению государства! Будущее Украины вызывает беспокойство!", — продолжают рассуждать комментаторы.

"В этой игре Украина уже потеряла душу", — резюмируют участники дискуссии.

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