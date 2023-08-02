МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Лидеры нескольких западных стран уверены, что Украине стоит получше благодарить за оказанную ей помощь, пишет американский Washington Examiner. Фактически "Титаник": экс-советник Пентагона раскрыл страшную правду о НАТО

Киев в последнее время откровенно хамит и агрессивно отвечает Западу на это.

Все началось на саммите НАТО в Вильнюсе в июле. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сказал, что разочарован поведением Киева. Британия и так является одним из главных союзников Украины и донором (после США, Лондон находится на втором месте по выданной помощи — 10,8 миллиардов долларов), но продолжает постоянно получать от нее новые запросы на оружие.

"Я вам не Amazon", — публично сказал Уоллес лидерам стран НАТО и президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Зеленский решил ответить Британии: —"Не понимаю, что он имеет в виду. Я просто не знаю, как мы еще должны благодарить. Что ж, пусть он напишет мне, как нужно благодарить, и я так и поблагодарю. Можем с утра просыпаться и благодарить министра".

В одном из своих традиционных обращений Зеленский 40 раз поблагодарил лидеров стран НАТО и их жителей за оказанную помощь. Но это казалось не совсем искренним. Посол Украины в Лондоне объяснил слова Зеленского сарказмом, но за это он был сразу уволен своим президентом.

Руководитель отдела международной политики при президенте Польши Марчин Пшидач также попенял Украине на то, что она не ценит по достоинству роль, которую Варшава играет для Киева в последние годы, и особенно месяцы. С начала СВО Польша перечислила Украине 4,3 миллиарда долларов. Польша стала жертвой собственной пропаганды из-за поддержки Украины

В ответ на это Андрей Сибига из офиса президента Украины ответил, что Варшава должна быть благодарна за то, что Украина воюет за общие ценности. Он назвал выделенную помощь инвестицией в будущее Польши.

Есть и другие страны на Западе, которые критикуют украинских чиновников за капризы, за активность, с которой Киев идет на обострение в дипломатии и не считается с поддержкой со стороны иностранных государств.

Многие понимают, что Украине нужна сейчас помощь. Но если Киев будет постоянно нервно реагировать даже на мягкие просьбы проявить признательность, то в следующий раз поддержка окажется не такой щедрой.

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