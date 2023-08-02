МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Способность России выдерживать введенные Западом санкции должна стать предметом для изучения аналитиков, пишет американская газета Wall Street Journal. Новый пакет санкций Японии против России вступит в силу 9 августа

"То, как России удалось избежать коллапса и добиться некоторого роста в течение года, несмотря на экономическую блокаду со стороны Запада, станет в будущем примером для аналитиков, размышляющих о том, в каких случаях санкции имеют смысл в качестве инструмента политики", — отметило издание.

Попытка Запада ввести санкции против такой большой страны, как Россия, в долгосрочной перспективе может стать поучительным примером, полагает профессор истории Корнеллского университета, специализирующий на санкциях, Николас Малдер, на которого сослалось издание.

"Огромные размеры России не позволяют отрезать ее от мировой экономики. Она остается основным источником сырья для стран с развитой экономикой, а для развивающихся стран — важнейшим поставщиком продовольствия и удобрений", — пишет WSJ, ссылаясь на Малдера, который также считает, что "быстрый поворот" Москвы в сторону Азии, как торгового партнера может быть выгоден России.