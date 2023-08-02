МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Разрушения портовой инфраструктуры в Одесской области повредили почти 40 тысяч тонн зерна, предназначенного для стран Африки, а также для Китая и Израиля, заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

"Повреждено почти 40 тысяч тонн зерна, которое ожидали страны Африки, Китай, Израиль. Наибольшие разрушения пришлись на порт Измаил. Поврежден морской вокзал и инфраструктура "Украинского Дунайского пароходства", ключевого украинского грузоперевозчика на Дунае", — написал он в Facebook*.

Ранее издание "Измаил онлайн" сообщило, что в городе Измаил Одесской области повреждены портовая инфраструктура, элеватор, морской вокзал, здание госкомпании "Украинское Дунайское пароходство" и нефтехранилище. Начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер заявил, что прогнозировать возобновление работы "Дунайского пароходства" преждевременно.

Ранее в среду в украинском оперативном командовании "Юг" сообщили о пожарах на промышленных и портовых объектах на юге Одесской области в результате ночных взрывов. Позже в офисе генпрокурора уточнили, что под удар попали портовая и промышленная инфраструктура Дуная в Одесской области, повреждены элеватор, зерновые ангары, производственные и складские помещения. Владимир Зеленский заявил, что повреждения существенные, "били по портам, по зерну".

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