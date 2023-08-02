2023-08-02T17:26:11+03:00
2023-08-02T17:26:11+03:00
2023-08-02T17:26:11+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230802/841275141.html
Боливия передала России ноту о желании вступить в БРИКС
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. Боливийское посольство в Москве вручило российской стороне ноту о желании государства вступить в БРИКС, заявила посол Боливии в Москве Мария Луиса Рамос Урсагасте. "Мы передали... ПРАЙМ, 02.08.2023
финансы, бизнес, экономика, новости, россия, боливия, брикс, расширение брикс
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Боливийское посольство в Москве вручило российской стороне ноту о желании государства вступить в БРИКС, заявила посол Боливии в Москве Мария Луиса Рамос Урсагасте.
"Мы передали эту ноту всем странам, о нашем желании вступить в БРИКС, потом по решению БРИКС, пригласили президента (Боливии — ред.) на саммит, именно потому что мы уже подали заявку, и конечно мы здесь (в России — ред.) передали эту заявку", — сказала она журналистам.
БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку намерены присоединиться еще ряд стран, в их числе Аргентина, Иран, а также, согласно сообщению МИД Китая, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет.