МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Боливийское посольство в Москве вручило российской стороне ноту о желании государства вступить в БРИКС, заявила посол Боливии в Москве Мария Луиса Рамос Урсагасте. СМИ узнали основного противника расширения БРИКС

"Мы передали эту ноту всем странам, о нашем желании вступить в БРИКС, потом по решению БРИКС, пригласили президента (Боливии — ред.) на саммит, именно потому что мы уже подали заявку, и конечно мы здесь (в России — ред.) передали эту заявку", — сказала она журналистам.

БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку намерены присоединиться еще ряд стран, в их числе Аргентина, Иран, а также, согласно сообщению МИД Китая, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет.