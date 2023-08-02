МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Нужно политическое сотрудничество со странами Африки применять для расширения экономического, заявил на совещании с членами правительства президент России Владимир Путин. Решетников предложил воссоздать департамент по работе со странами Африки

"Мы все видели с вами, что они чувствуют в России друга, и мы относимся к африканским странам как к друзьям, нам надо трансформировать этот уровень политического доверия в экономическое сотрудничество", — сказал он.

По словам Путина, сейчас готовятся соглашения о торговле с Египтом, Марокко, Тунисом и Алжиром, при этом нельзя упустить и другие регионы континента.

"У нас готовятся соглашения о зоне свободной торговли с Египтом, Марокко, Тунисом, Алжиром. Это все северная Африка. На континенте так называемых точек развития больше гораздо и есть очень интересные страны. Поэтому нам ни в коем случае нельзя упустить другие регионы. Континент огромный и будет совершенно очевидно, по мнению многих экспертов, развиваться очень позитивно, будет нагонять то, что было упущено, может быть, за предыдущие десятилетия", — пояснил он.

Российский лидер подчеркнул, что к указанным выше вопросам следует подходить комплексно.