МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Реальные располагаемые доходы россиян во втором квартале ускорили рост до 5,3% в годовом выражении с 4,4% в первом, по итогам шести месяцев — выросли на 4,7%, свидетельствуют данные Росстата.

Реальные располагаемые денежные доходы — это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию.

"Реальные располагаемые денежные доходы, по оценке, во втором квартале 2023 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличились на 5,3%", — говорится в сообщении.

В публикации Росстата вновь уточнены данные по динамике реальных располагаемых доходов россиян в течение 2022 года. Так, в первом квартале они выросли в годовом выражении на 2% (по прежней оценке снижались на 0,5%), во втором — показали нулевую динамику (сохранена прежняя оценка), в третьем — спад составил 5,3% (как и ранее), в четвертом — снизились на 0,2% (по прежней оценке, был рост на 1,5%). При этом оценка реальных располагаемых доходов по итогам 2022 года осталась прежней — снижение на 1%.

Росстат указал, что данные уточнены по сравнению с ранее опубликованными в связи с корректировкой отдельных показателей банковской статистики.

Вслед за данными 2022 года уточнена и динамика текущего. Так, по новой оценке, рост реальных располагаемых доходов в первом квартале составил 4,4% вместо роста на 0,1%. Минэкономразвития ожидает, что реальные располагаемые доходы россиян в текущем году вырастут на 3,4%.