МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Недельная инфляция в России с 25 по 31 июля замедлилась до 0,13% с 0,23% неделей ранее, с начала года потребительские цены выросли на 3,52%, свидетельствуют данные Росстата. Недельная инфляция в России с 18 по 24 июля ускорилась до 0,23 процентов

"За период с 25 по 31 июля 2023 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,13%, с начала июля – 100,74%, с начала года — 103,52%", — говорится в материалах.

По данным статистического ведомства, на неделе с 25 по 31 июля после периода роста цены на плодоовощную продукцию снизились — в среднем на 0,5%. В том числе лук подешевел на 3,6%, морковь — на 2,7%, картофель — на 2%, огурцы — на 1,6%, капуста — на 1,2%, помидоры — на 1%, свекла — на 0,8%. В то же время цены на яблоки и бананы выросли на 1,1%.

Кроме того, подешевели: гречка — на 0,5%, сосиски, сардельки и печенье — на 0,3%, мука и сливочное масло — на 0,2%, сыры, овощные консервы для детского питания, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов – на 0,1%.

Среди продуктов (за исключением фруктов) сильнее всего выросли в цене чай и сахар — на 1% и 0,7% соответственно. Свинина подорожала на 0,66%, мясные и фруктово-ягодные консервы для детского питания, макаронные изделия – на 0,6%, мясо кур – на 0,5%, полукопченые и варено-копченые колбасы, сухие молочные смеси для детского питания, вермишель – на 0,4%, говядина и маргарин – на 0,3%, рыба мороженая, подсолнечное масло, яйца, соль и пшено – на 0,2%, баранина и рис – на 0,1%. Центробанк ждет инфляцию по итогам третьего квартала в пять процентов

Среди непродовольственных товаров первой необходимости подорожали детские подгузники — на 0,7%, зубные пасты и щетки — на 0,6%, туалетное мыло и бумага — на 0,3%, сухие корма для животных — на 0,2%, спички, стиральный порошок и пеленки для новорожденных — на 0,1%. Цены на прокладки гигиенические снизились на 0,1%.

Телевизоры на отчетной неделе выросли в цене на 1,1%, смартфоны — на 0,6%, а электропылесосы несколько подешевели — на 0,1%. Стоимость нового отечественного автомобиля за период с 25 по 31 июля выросла на 0,7%, иностранного — на 0,5%. Бензин также подорожал на 0,5%, дизельное топливо – на 0,4%.

На неделе с 25 по 31 июля зафиксирован рост цен на ряд лекарственных препаратов, наблюдаемых в недельной динамике. Так, аллохол и комбинированные анальгетики выросли в цене на 0,5%, мазь "Левомеколь" — на 0,4%, препарат от кашля "Ренгалин" и поливитамины — на 0,3%.

Стоимость полета в салоне экономического класса снизилась на 2,6% после роста на 0,9% и 2% в две предыдущие недели.