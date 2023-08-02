МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Уровень безработицы в России в июне 2023 года обновил исторический минимум и составил 3,1%, следует из доклада Росстата. Уровень безработицы среди молодежи в России снизился в первом квартале

"В июне 2023 года 2,4 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда). Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в июне 2023 года составил 3,1% (без исключения сезонного фактора)", — говорится в документе.

Предыдущий минимальный уровень был зафиксирован в мае, когда безработица находилась на уровне 3,2%. И если в мае общая численность безработных составила 2,406 миллиона, то в июне уже 2,351 миллиона человек.

При этом, как отмечает Росстат со ссылкой на данные Роструда, к концу июня 2023 года в органах службы занятости населения состояли на учете 0,6 миллиона не занятых трудовой деятельностью граждан, из них 0,5 миллиона человек имели статус безработного, в том числе 0,4 миллиона человек получали пособие по безработице.

Росстат при изучении занятости и безработицы использует методологию Международной организации труда, в соответствии с которой безработными являются те, кто в момент исследования одновременно нуждался в работе, искал ее и был готов приступить к ней. Численность рабочей силы в России возрасте 15 лет и старше, по данным Росстата, в июне 2023 года составила 75,9 миллиона человек.