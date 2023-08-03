МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Активность в сфере услуг Китая в июле росла более стремительными темпами, частично нивелировав слабость производственной активности, согласно опубликованным в четверг результатам опроса компаний частного сектора. Поставки автомобилей в Россию из Китая впервые превысили миллиард долларов

Рассчитываемый Caixin и S&P Global индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг Китая в июле вырос до 54,1 с 53,9 в июне. Значения индекса уже седьмой месяц подряд оставались выше отметки 50, что говорит о росте активности, тогда как значения ниже данного уровня сигнализируют о ее сокращении.

Тем временем официальный PMI для сферы услуг, опубликованный в понедельник, указал на дальнейшее замедление роста активности. По мнению аналитиков, это может быть обусловлено различиями в составе респондентов и методах подсчета.

Экономика Китая в 1-м квартале стремительно восстанавливалась после неожиданной отмены строгих коронавирусных ограничений в конце прошлого года. Тем не менее, это восстановление застопорилось в последние месяцы в связи с ослаблением внутреннего и внешнего спроса.

Китайские власти анонсировали ряд мер, направленных на поддержку восстановления экономики, и на рынке ожидают дальнейших шагов.

"В приоритете (государственной) политики по-прежнему должны оставаться гарантии трудоустройства, стабилизация ожиданий и увеличение доходов домохозяйств", — заявил Ван Чжэ, старший экономист Caixin Insight Group.

Компании сообщили, что улучшение условий для операционной деятельности, возросшее числе клиентов и запуск новых продуктов в начале 3-го квартала подстегнули рост продаж. Подындекс новых заказов вырос по сравнению с июнем, однако по-прежнему находился ниже долгосрочного среднего значения.

В связи с более сильными показателями продаж компании нарастили темпы найма до максимума с марта.

При этом индикатор оптимизма среди компаний частного сектора снизился до 8-месячного минимума, оказавшись ниже долгосрочного тренда.

Отпускные цены компаний продолжили расти в связи с устойчивым ростом издержек и усилением спроса. Тем не менее, некоторые представители бизнеса сообщили, что их возможности по повышению цен были ограничены из-за конкуренции.

Составной PMI Китая, отслеживающий активность как в производственном секторе, так и в сфере услуг, в июле упал до 51,9, минимума с января, против 52,5 в июне. Индекс указывал на рост активности уже седьмой месяц подряд.

"Неровное восстановление сферы услуг и производственного сектора в последнее время является значительной проблемой", — отметил Ван из Caixin Insight Group.