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Казахстан оценил потенциал роста экспорта в Афганистан
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Казахстан может нарастить экспорт в Афганистан на сумму 500 миллионов долларов, заявил вице-премьер – министр торговли и интеграции республики Серик Жумангарин на... ПРАЙМ, 03.08.2023
бизнес, экономика, новости, экспорт, казахстан, афганистан
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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АСТАНА, 3 авг — ПРАЙМ. Казахстан может нарастить экспорт в Афганистан на сумму 500 миллионов долларов, заявил вице-премьер – министр торговли и интеграции республики Серик Жумангарин на казахстанско-афганском бизнес-форуме в четверг в Астане.
"В настоящее время мы видим тренд на диверсификацию экспортной корзины. По нашим расчетам, Казахстан имеет экспортный потенциал поставок в Афганистан на сумму 500 миллионов долларов по товарам пищевой, нефтехимической, химической, металлургической, легкой, машиностроительной отраслей", — сказал Жумангарин.
Он напомнил, что товарооборот между Казахстаном и Афганистаном за 2022 год практически достиг отметки в 1 миллиард долларов, удвоив показатели 2021 года. По данным министра, 90% товарооборота приходится на казахстанский экспорт, в основном обработанной продукции.
"Торговля между странами за пять месяцев текущего года составила 316,6 миллиона долларов, из которых 310 миллионов долларов приходится на казахстанский экспорт. Афганистан для Казахстана выступает приоритетным рынком сбыта муки, на который приходится 70% от общего объема экспорта муки", — рассказал глава министерства торговли и интеграции республики.