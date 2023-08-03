МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Россия впервые продала пшеницу по выросшим ценам после выхода из зерновой сделки, пишет "Коммерсантъ". С украинским зерном беда: все покупают российское, а Запад платит

Покупателем стала египетская GASC, которая организовала свой первый окончания сделки тендер. Россия выиграла в пяти из шести предложенных партий. Общий проданный объем зерна составил 300 тысяч тонн, цена за тонну — 250 долларов плюс 14 долларов стоимость фрахта из порта.

Кроме российских трейдеров, в этом тендере смогла поучаствовать венгерская Viterra, которая продала зерно по 249 долларов за тонну плюс 13,05 долларов стоимость фрахта. Вначале Будапешт хотел продать пшеницу минимум по 252 долларов за тонну, но итоге они продали дешевле. Всего на тендер было подано 30 предложений при этом двадцать предложений было на российскую пшеницу.

GASC — государственная компания, а Египет — крупнейший покупатель пшеницы в мире. Каир входит в тройку крупнейших покупателей российской пшеницы (после Саудовской Аравии и Турции), по данным Российского зернового союза за июль 2023 года. В июле Египет закупил 467 тысяч тонн зерна.

В целом, на сегодня Египет является крупнейшим импортером российской пшеницы, говорил в июле советник египетского министра снабжения и внутренней торговли Нуамани Наср Нуамани. После выхода России из зерновой сделки, египетский чиновник подчеркивал, что Москва полностью сотрудничает с Египтом в сфере экспорта и выполняет свою роль в решении всех проблем, которые возникают: финансирование или способ экспорта.