2023-08-03T10:32:11+03:00
2023-08-03T10:32:11+03:00
2023-08-03T10:32:11+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230803/841280319.html
Россия вышла из кризиса, заявил Песков
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Россия сумела выйти из кризиса, есть перспективы для быстрого развития, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Пресс-секретарь президента России ранее выступил в... ПРАЙМ, 03.08.2023
экономика, новости, россия, кризис, дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/images/84121/44/841214446.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84121/44/841214446.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84121/44/841214445.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84121/44/841214445.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84121/44/841214433.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84121/44/841214433.jpg
https://1prime.ru/Agriculture/20230724/841165796.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Россия сумела выйти из кризиса, есть перспективы для быстрого развития, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента России ранее выступил в "Мастерской новых медиа". По его словам, страны вышла из кризиса. Кроме того, отметил Песков, у России есть перспективы начать достаточно быстрое по сегодняшним меркам развитие, что является уникальным событием.
Официальный представитель ремля добавил, что это еще предстоит изучать, "как так произошло и откуда взялись такие силы у нашей страны, у нашего народа".