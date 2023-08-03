МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Россия сумела выйти из кризиса, есть перспективы для быстрого развития, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. В США предупредили о назревающем продовольственном кризисе

Пресс-секретарь президента России ранее выступил в "Мастерской новых медиа". По его словам, страны вышла из кризиса. Кроме того, отметил Песков, у России есть перспективы начать достаточно быстрое по сегодняшним меркам развитие, что является уникальным событием.

Официальный представитель ремля добавил, что это еще предстоит изучать, "как так произошло и откуда взялись такие силы у нашей страны, у нашего народа".