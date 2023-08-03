МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны, по окончательной оценке, в июле снизился до 48,6 пункта с 49,9 пункта в июне, говорится в сообщении S&P Global. Индекс деловой активности в сфере услуг в России снизился

Предварительная оценка показывала значение в 48,9 пункта.

При этом индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны, по окончательной оценке, снизился до 50,9 пунктов с 52 пунктов. Предварительная оценка была на уровне в 51,1 пункта.

Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг крупнейшей экономики Европы, Германии, по окончательной оценке, снизился до 48,5 пункта с 50,6 пункта в июне. PMI сферы услуг Германии уменьшился до 52,3 пункта с 54,1 пункта в июне. Предварительные оценки составляли 48,3 пункта и 52 пункта соответственно.

Композитный индекс деловой активности Франции, по окончательной оценке, уменьшился до 46,6 пункта с уровня июня в 47,2 пункта, что совпало с предварительной оценкой. PMI страны в сфере услуг уменьшился до 47,1 пункта с 48 пунктов месяцем ранее. Предварительная оценка показывала снижение до 47,4 пункта.