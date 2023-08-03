МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Сбербанк улучшил прогноз по росту российской экономики в текущем году до 1,8%, в мае банк ожидал роста ВВП на 1%, следует из презентации кредитной организации. ЦБ оценил рост ВВП России во втором квартале в 4,8 процента

В то же время Сбербанк не стал менять прогноз по инфляции на конец 2023 года, оставив его на уровне 5-6%.

Банк России в июле сузил коридор прогноза по инфляции в текущем году до 5-6,5% с 4,5-6,5% и одновременно повысил прогноз по росту экономики — до 1,5-2,5%.