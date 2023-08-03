2023-08-03T11:55:25+03:00
2023-08-03T11:55:25+03:00
2023-08-03T11:55:25+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230803/841281476.html
Сбербанк улучшил прогноз роста ВВП России в 2023 году
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Сбербанк улучшил прогноз по росту российской экономики в текущем году до 1,8%, в мае банк ожидал роста ВВП на 1%, следует из презентации кредитной организации. В то же время... ПРАЙМ, 03.08.2023
экономика, новости, сбербанк, россия, ввп
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Сбербанк улучшил прогноз по росту российской экономики в текущем году до 1,8%, в мае банк ожидал роста ВВП на 1%, следует из презентации кредитной организации.
В то же время Сбербанк не стал менять прогноз по инфляции на конец 2023 года, оставив его на уровне 5-6%.
Банк России в июле сузил коридор прогноза по инфляции в текущем году до 5-6,5% с 4,5-6,5% и одновременно повысил прогноз по росту экономики — до 1,5-2,5%.