МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Банк Англии по итогам августовского заседания повысил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов — до 5,25% с 5%, следует из пресс-релиза регулятора. Минфин предложил установить единую ставку экспортной пошлины на удобрения

Решение банка совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом DailyFX.

"На данном заседании Комитет проголосовал за повышение ставки на 0,25 процентного пункта, до 5,25%", — говорится в сообщении.

Таким образом, ставка рефинансирования в стране находится на максимуме с апреля 2008 года. Ранее регулятор повышал ее в июне текущего года — на 0,5 процентного пункта — и в мае и марте темпами вдвое меньшими.

Регулятор также отметил, что если появятся признаки более устойчивого инфляционного давления, то потребуется дальнейшее ужесточение монетарной политики. В целом же ЦБ собирается сохранять ограничительную политику для устойчивого возвращения инфляции к целевому уровню 2% в среднесрочной перспективе.