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2023
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Банк Англии ожидаемо повысил учетную ставку
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Банк Англии по итогам августовского заседания повысил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов — до 5,25% с 5%, следует из пресс-релиза регулятора. Решение банка совпало с... ПРАЙМ, 03.08.2023
экономика, новости, великобритания, учетная ставка, цб
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Банк Англии по итогам августовского заседания повысил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов — до 5,25% с 5%, следует из пресс-релиза регулятора.
Решение банка совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом DailyFX.
"На данном заседании Комитет проголосовал за повышение ставки на 0,25 процентного пункта, до 5,25%", — говорится в сообщении.
Таким образом, ставка рефинансирования в стране находится на максимуме с апреля 2008 года. Ранее регулятор повышал ее в июне текущего года — на 0,5 процентного пункта — и в мае и марте темпами вдвое меньшими.
Регулятор также отметил, что если появятся признаки более устойчивого инфляционного давления, то потребуется дальнейшее ужесточение монетарной политики. В целом же ЦБ собирается сохранять ограничительную политику для устойчивого возвращения инфляции к целевому уровню 2% в среднесрочной перспективе.