МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Банк Англии прогнозирует рост ВВП Великобритании в текущем квартале на 0,8%, следует из доклада регулятора. Сбербанк улучшил прогноз роста ВВП России в 2023 году

По оценке британского центробанка, экономика страны в прошлом квартале показала рост на 0,1%. При этом прогнозировалась нулевая динамика.

В текущем году регулятор ожидает роста ВВП Великобритании на 0,5%, как и в следующем. В 2025 году прогнозируется увеличение экономики на 0,25%.