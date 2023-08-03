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2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230803/841283631.html
Банк Англии ждет роста ВВП страны в третьем квартале на 0,8 процента
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Банк Англии прогнозирует рост ВВП Великобритании в текущем квартале на 0,8%, следует из доклада регулятора. По оценке британского центробанка, экономика страны в прошлом квартале... ПРАЙМ, 03.08.2023
экономика, новости, великобритания, прогноз, ввп, цб
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Банк Англии прогнозирует рост ВВП Великобритании в текущем квартале на 0,8%, следует из доклада регулятора.
По оценке британского центробанка, экономика страны в прошлом квартале показала рост на 0,1%. При этом прогнозировалась нулевая динамика.
В текущем году регулятор ожидает роста ВВП Великобритании на 0,5%, как и в следующем. В 2025 году прогнозируется увеличение экономики на 0,25%.