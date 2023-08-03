МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Банк Англии по-прежнему ждет замедления инфляции в стране к концу года примерно до 5% с 10,75% в 2022 году, следует из пресс-релиза регулятора. Годовая инфляция в Турции ускорилась до 47,8 процента

"Инфляция остается значительно выше целевого уровня в 2%. Ожидается, что она еще значительно снизится и составит примерно 5% к концу года", — говорится в сообщении.

В то же время прогноз на 2024 год повышен до 2,5% с 2,25%, а на 2025 год — до 1,5% с 1% ранее, указывает регулятор.