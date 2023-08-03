2023-08-03T14:34:25+03:00
2023-08-03T14:34:25+03:00
2023-08-03T14:34:25+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230803/841283779.html
Банк Англии назвал ожидаемую инфляцию в Великобритании по итогам года
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Банк Англии по-прежнему ждет замедления инфляции в стране к концу года примерно до 5% с 10,75% в 2022 году, следует из пресс-релиза регулятора. "Инфляция остается значительно выше... ПРАЙМ, 03.08.2023
экономика, новости, великобритания, цб, прогноз, инфляция
https://cdnn.1prime.ru/images/84124/95/841249554.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84124/95/841249554.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84124/95/841249553.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84124/95/841249553.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84124/95/841249541.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84124/95/841249541.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20230803/841279956.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Банк Англии по-прежнему ждет замедления инфляции в стране к концу года примерно до 5% с 10,75% в 2022 году, следует из пресс-релиза регулятора.
"Инфляция остается значительно выше целевого уровня в 2%. Ожидается, что она еще значительно снизится и составит примерно 5% к концу года", — говорится в сообщении.
В то же время прогноз на 2024 год повышен до 2,5% с 2,25%, а на 2025 год — до 1,5% с 1% ранее, указывает регулятор.