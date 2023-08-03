2023-08-03T15:45:00+03:00
2023-08-03T16:14:09+03:00
2023-08-03T15:45:00+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230803/841285152.html
Правительство предлагает ввести механизм таможенных преференций
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Правительство РФ предлагает ввести механизм таможенных преференций для дружественных стран, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Чтобы стимулировать рост поставок в... ПРАЙМ, 03.08.2023
бизнес, экономика, новости, россия, таможня, дружественные страны
https://cdnn.1prime.ru/images/84016/93/840169351.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84016/93/840169351.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84016/93/840169350.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84016/93/840169350.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84016/93/840169338.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84016/93/840169338.jpg
https://1prime.ru/society/20230801/841255350.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Правительство РФ предлагает ввести механизм таможенных преференций для дружественных стран, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Чтобы стимулировать рост поставок в дружественные страны зерна, удобрений, сырья правительство предлагает ввести специальный гибкий инструмент тарифных преференций. Речь идет о возможности снижения на срок до 6 месяцев экспортных пошлин и об установлении временных (не более чем на один год), пониженных или нулевых таможенных ставок на вывоз продукции в рамках определенного объема", — сказал он на заседании правительства.
Мишустин отметил, что данная мера позволит оказать поддержку российским субъектам, в отношении которых действует режим внешних ограничений, а также тем регионам, где изменение логистических маршрутов привело к увеличению транспортных издержек и удорожанию экспортных поставок местных предприятий.
"Для запуска этого механизма потребуется наделение правительства дополнительными полномочиями. Соответствующие изменения в федеральный закон о таможенном тарифе подготовлены. Мы сегодня направим весь пакет документов на рассмотрение в Государственную думу", — добавил Мишустин.