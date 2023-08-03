МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Правительство РФ предлагает ввести механизм таможенных преференций для дружественных стран, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин призвал улучшить доступ к социальным услугам в новых регионах

"Чтобы стимулировать рост поставок в дружественные страны зерна, удобрений, сырья правительство предлагает ввести специальный гибкий инструмент тарифных преференций. Речь идет о возможности снижения на срок до 6 месяцев экспортных пошлин и об установлении временных (не более чем на один год), пониженных или нулевых таможенных ставок на вывоз продукции в рамках определенного объема", — сказал он на заседании правительства.

Мишустин отметил, что данная мера позволит оказать поддержку российским субъектам, в отношении которых действует режим внешних ограничений, а также тем регионам, где изменение логистических маршрутов привело к увеличению транспортных издержек и удорожанию экспортных поставок местных предприятий.

"Для запуска этого механизма потребуется наделение правительства дополнительными полномочиями. Соответствующие изменения в федеральный закон о таможенном тарифе подготовлены. Мы сегодня направим весь пакет документов на рассмотрение в Государственную думу", — добавил Мишустин.