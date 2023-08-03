2023-08-03T16:59:21+03:00
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2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230803/841286273.html
Евросоюз ввел новые санкции против Белоруссии
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Европейский союз размести в официальном журнале новый список санкций против Белоруссии. Отмечается, что под ограничения попадают 38 физических и три юридических лица. Кроме того,... ПРАЙМ, 03.08.2023
экономика, новости, ес, белоруссия, санкции
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Европейский союз размести в официальном журнале новый список санкций против Белоруссии.
Отмечается, что под ограничения попадают 38 физических и три юридических лица. Кроме того, санкции ввели против Белорусского государственного концерна по нефти и химии, ОАО "Минского электротехнического завода имени В.И. Козлова" и ОАО "Белорусского металлургического завода-управляющей компании холдинга "Белорусская металлургическая компания".
Как подчеркивается в ждокументе, ограничения ввели на фоне ситуации в стране и кризиса на Украине.
Ранее Еврокомиссия сообщила, что ЕС ввел запрет на экспорт в Белоруссию оружия и боеприпасов, а также товаров для использования в сфере авиации и космоса. Евросоюз расширил также санкции против Белоруссии и ввел запрет на экспорт в страну товаров и технологий, способствующих ее военному и технологическому совершенствованию.