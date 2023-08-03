МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Европейский союз размести в официальном журнале новый список санкций против Белоруссии. СМИ: способность России выдерживать санкции станет предметом для изучения

Отмечается, что под ограничения попадают 38 физических и три юридических лица. Кроме того, санкции ввели против Белорусского государственного концерна по нефти и химии, ОАО "Минского электротехнического завода имени В.И. Козлова" и ОАО "Белорусского металлургического завода-управляющей компании холдинга "Белорусская металлургическая компания".

Как подчеркивается в ждокументе, ограничения ввели на фоне ситуации в стране и кризиса на Украине.

Ранее Еврокомиссия сообщила, что ЕС ввел запрет на экспорт в Белоруссию оружия и боеприпасов, а также товаров для использования в сфере авиации и космоса. Евросоюз расширил также санкции против Белоруссии и ввел запрет на экспорт в страну товаров и технологий, способствующих ее военному и технологическому совершенствованию.