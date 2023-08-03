МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Восстановление экономики России после спада 2022 года оказалось быстрее ожиданий, растут шансы, что по итогам года ВВП России покажет рост выше 2% в годовом выражении, поделилась с РИА Новости своим прогнозом главный экономист "Ренессанс Капитал" по России и СНГ+ Софья Донец. Экономика России по итогам года восстановится до уровня 2021 года

Накануне Росстат отчитался о социально-экономическом положении в России по итогам первого полугодия, а Минэкономразвития представило свою оценку о динамике экономики на основании этих данных. В министерстве оценили рост ВВП за первые шесть месяцев в 1,4% в годовом выражении.

"Рост первого полугодия 2023 года – это прежде всего история восстановительного роста с возвращением к середине года на докризисные тренды по многим ключевым показателям, включая внутреннее потребление, импорт, промышленность. Восстановление после спада 2022 года, фактически, оказалось быстрее прогнозов, которые делались перед началом года", — сказала Донец.

По ее словам, во втором квартале наибольший положительный вклад в рост ВВП внесла обрабатывающая промышленность (в том числе за счет госзаказа), торговля (прежде всего оптовая — на фоне закрытия провала прошлого года), а также строительство. "Достаточно уверенно чувствовал себя сектор услуг, поддерживаемый стабильным внутренним спросом. Вместе с тем добыча к концу полугодия ожидаемо оказалась в минусе к прошлому году. Наш базовый прогноз по росту ВВП в 2023 году был улучшен в первом полугодии до 2% год к году, однако растут шансы превышения этого уровня по итогам года", — добавила экономист.

При этом она указала, что не видит признаков перегрева экономики или внутреннего спроса. "Это отражение реализации более быстрого восстановительного роста, в том числе на фоне "впитывания" бюджетного стимула, пик которого был достигнут в конце 2022 года, и мы не видим признаков перегрева экономики ил внутреннего спроса", — пояснила она. Говоря об инфляции, Донец сказала, что ожидает выход показателя в диапазон 5,5-6% с осени и до конца 2023 года на фоне переноса ослабления рубля в уровень цен, с последующим возвращением к 4% в 2024 году.

Министерство экономического развития прогнозирует, что рост ВВП России в 2023 году составит 1,2%. В середине июня глава министерства Максим Решетников говорил, что темпы роста ВВП РФ в 2023 будут видимо выше прогноза Минэкономразвития в 1,2%. Банк России ждет рост экономики страны в 2023 году — в диапазоне 1,5-2,5%.