2023-08-03T17:07:00+03:00
2023-08-03T17:07:56+03:00
2023-08-03T17:07:00+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230803/841286476.html
Индекс деловой активности в сфере услуг США снизился в июле
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Индекс деловой активности в сфере услуг США в июле снизился до 52,7% с показателя июня в 53,9%, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for... ПРАЙМ, 03.08.2023
экономика, новости, сша, индекс деловой активности, сфера услуг
https://cdnn.1prime.ru/images/84125/50/841255007.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84125/50/841255007.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84125/50/841255006.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84125/50/841255006.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84125/49/841254993.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84125/49/841254993.jpg
https://1prime.ru/oil/20230803/841282466.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Индекс деловой активности в сфере услуг США в июле снизился до 52,7% с показателя июня в 53,9%, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM).
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали снижения показателя лишь до 53%.
Индекс занятости в секторе услуг страны в июле также снизился — до 50,7% с 53,1% в июне.
Основанный в 1915 году ISM — крупнейшая в мире ассоциация специалистов по поставкам, в нее входят свыше 50 тысяч менеджеров. Индекс деловой активности в сфере услуг рассчитывается ежемесячно путем опроса менеджеров, занятых в этом секторе.