МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Индекс деловой активности в сфере услуг США в июле снизился до 52,7% с показателя июня в 53,9%, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM). Аналитик назвал последствие увеличения спроса на топливо в США

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали снижения показателя лишь до 53%.

Индекс занятости в секторе услуг страны в июле также снизился — до 50,7% с 53,1% в июне.

Основанный в 1915 году ISM — крупнейшая в мире ассоциация специалистов по поставкам, в нее входят свыше 50 тысяч менеджеров. Индекс деловой активности в сфере услуг рассчитывается ежемесячно путем опроса менеджеров, занятых в этом секторе.