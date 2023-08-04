МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Российский экологический оператор начнет применять удаленный мониторинг мусорных полигонов с помощью беспилотников и "дронопортов", сообщили в компании. Аналитик оценил возможность перехода дронов на российское ПО

"Удаленный мониторинг полигонов станет возможен благодаря использованию дронопорта. Это инструмент, который уже на постоянной основе применяется для оперативного мониторинга строительства и эксплуатации объектов. В нашей отрасли технология уже протестирована на полигоне Нижегородской области в течение 3-х дней. В 2023 году мы планируем увеличить период тестирования до пяти месяцев", — сообщил журналистам заместитель генерального директора по цифровизации РЭО Алексей Буров.

По его словам, в 2024 году компания планирует применить опыт Нижегородской области и в других субъектах России, оборудовав часть полигонов отечественными дронопортами и дронами в рамках национального проекта по развитию беспилотных авиационных систем (БАС). Регион, желающий внедрить такую технологию, должен заполнить заявку на сайте РЭО.

"После тестирования технологии удаленного мониторинга при помощи дронопорта на действующих полигонах, станут понятны возможности расширения их применения в целом в отрасли. Ведь важно не только привести действующие объекты обращения с ТКО в соответствие с требованиями законодательства, но и обеспечить соблюдение всех норм при строительстве новых объектов.", — добавил заместитель генерального директора РЭО по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой Алексей Макрушин.

Также в компании сообщили, что Российский экологический оператор планирует создать нейронную сеть, которая будет искать нарушения на мусорных полигонах, оцифрованных с помощью беспилотников, сообщили в компании.

По данным компании, в 2022 году РЭО построил 3D-модели 496 полигонов (всего в России их около 900) и оценил их остаточную вместимость, зафиксировав более трех тысяч нарушений.

"Планируем в этом году создать нейронную сеть, которая будет делать это автоматически", — сообщил журналистам заместитель генерального директора по цифровизации РЭО Алексей Буров.

Как уточнили в компании, внедрение автоматического поиска нарушений необходимо для снижения объема работы аналитиков при обработке большого количества данных.

Нейросеть сможет замечать тление и возгорание на полигоне, отсутствие весового контроля, обводных каналов, ограждения, наличие птиц и другие нарушения.

Вместе с тем Российский экологический оператор создаст цифровые модели 20 мусорных полигонов, расположенных в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях при помощи наземного лазерного сканирования, еще 80 полигонов в 37 регионах России оцифруют с помощью дронов.

"Мониторинг объектов инфраструктуры обращения с ТКО с использованием беспилотных воздушных судов на сегодняшний день самый эффективный инструмент получения объективных данных оперативно. В связи с чем РЭО в 2023 году продолжит и расширит проект — будет созданы трехмерные цифровые модели еще 100 полигонов, 20 из них находятся в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях, где будет проведено наземное лазерное сканирование. По остальным 80 полигонам — воздушный мониторинг", — сообщил журналистам заместитель генерального директора по цифровизации РЭО Алексей Буров.

Как отметили в компании, в 2022 году РЭО построил 3D-модели 496 полигонов (всего в России их около 900) и оценил их остаточную вместимость, зафиксировав более трех тысяч нарушений. Среди них — тления, возгорания, выход отходов за границы участка, отсутствие ограждения и обводных каналов по периметру объекта и другие.

"Мусорная" реформа началась в России 1 января 2019 года. Ключевая задача созданного в том же году РЭО — курировать реформу и сформировать комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами в России.