МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Бизнес-омбудсмен Борис Титов направил заместителю министра финансов Алексею Сазанову письмо с предложением рассмотреть возможность включения благотворительной помощи в состав расходов при применении упрощенной системы налогообложения (УСН) по базе "доходы минус расходы" (15%), говорится в пресс-релизе, распространенном пресс-службой омбудсмена. Титов призвал развивать экспортный потенциал Сибири и Дальнего Востока

Титов, указывается в нем, ссылается на инициативу бизнес-омбудсмена из Пензенской области.

"Он полагает, что отсутствие для плательщиков УСН "доходы минус расходы" (а это более 1 миллиона субъектов) возможности учитывать добровольные пожертвования в расходах искажает общую логику стимулирования благотворительности",- подчеркивается в пресс-релизе.

Притом, замечается в нем, что на общей системе налогообложения (подпункт 19.6 пункта 1 статьи 265 Налогового кодекса РФ, подпункт 12 пункта 3 статьи 149 НК РФ) и при налогообложении доходов физических лиц (подпункт 1 пункта 1 статьи 219 НК РФ) такая возможность существует.

"Титов предложил Министерству финансов дополнить перечень затрат, признаваемых расходами в целях налогообложения (установлены в п. 1 ст. 346.16 НК РФ), расходами в виде стоимости безвозмездно переданного имущества или денежных средств в рамках благотворительной помощи",- заключается в пресс-релизе.