МОСКВА, 04 авг — ПРАЙМ. Обязать работодателей сокращать рабочий день по требованию сотрудника при определенных высоких температурах в рабочем помещении призвал вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Соответствующий законопроект вносится на рассмотрение Госдумы 4 августа, сообщает RT. Эксперты изучили, какими способами работодатели удерживают сотрудников

В законопроекте, в частности, говорится: "В целях защиты работника от воздействия повышенных температур (теплового излучения) и сохранения благоприятных условий труда на рабочем месте работник вправе требовать сокращения продолжительности рабочего дня. Работодатель по требованию работника обязан сократить рабочий день (смену): при температуре воздуха +28,5 °C — на один час; при температуре воздуха от +28,6 °C до +29 °C — на два часа; при температуре воздуха от +29,1 °C и выше — на четыре часа".

В настоящий момент, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, при температуре в рабочем помещении +28,5 °C рекомендуется сократить рабочий день на один час. При повышении +29 °C — на два часа, а температуре +30,5 °C — на четыре часа.

Как отмечается в пояснительной записке, цель законопроекта состоит в совершенствовании правового регулирования трудовых отношений и создании "благоприятных условий труда и обеспечение соблюдения защиты прав и интересов работников при выполнении работ в условиях повышенных температур воздуха".