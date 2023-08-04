МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Депутат ГД Алексей Журавлев ("Родина") призвал обязать страховщиков законодательно делать выплаты после ударов дронов, в случае отказа ликвидировать компании в судебном порядке, об этом он сообщил РИА Новости. РЭО будет мониторить мусорные полигоны в режиме онлайн с помощью дронов

Российские страховщики пока не выработали единого решения по работе с "военными рисками", возникающими у аграриев в приграничных регионах, такие случаи разбираются компаниями в индивидуальном порядке, сказал журналистам 23 июня после семинара по агрострахованию глава Национального союза агростраховщиков Корней Биждов.

"Нужно законодательно обязать их (страховщиков) платить за все, что необходимо. А если не станут, то в судебном порядке их просто надо ликвидировать. Потому что они занимаются не страховым делом, а грабежом граждан", — сообщил Журавлев.

Тут надо руководствоваться не "желаниями" страховых компаний, а скорее, "размерами их огромных" доходов.

"Страховые компании получают сейчас сверхприбыли, ни одна из них не убыточна, и все купаются в роскоши. Заточены на то, чтобы меньше платить гражданам. Отменили возможность в судебном порядке оспаривать их решения, сами выбирают, где ремонтировать автомобили, а теперь еще и пытаются протащить в законодательство, чтобы можно было для этого использовать бывшие в употреблении запчасти", — также отметил он.