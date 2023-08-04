МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. В столице Бурятии городе Улан-Удэ завершилась реконструкция дамбы, сообщает пресс-служба минстроя республики. В Бурятии хотят разработать программу круизов на Байкале

"В городе Улан-Удэ на правом берегу реки Селенга завершена реконструкция дамбы… На сегодня получено заключение о соответствии объекта проектной документации, объект на 100 процентов готов к вводу в эксплуатацию", — говорится в сообщении.

Отмечается, что старая дамба не отвечала требованиям защиты города от затопления паводковыми водами реки Селенга. Сейчас она укреплена железобетонными плитами, криволинейные участки усилены монолитным бетоном толщиной 350 миллиметров, под укрепление засыпан мелкозернистый щебень. Для предотвращения размыва в корне дамбы сформирована площадка из камня крупностью не менее 15 сантиметров. Конструкция укрепления через каждые 40 метров разделена деформационными швами, которые заполнены герметиком.

По данным ведомства, цена госконтракта составила 189,7 миллиона рублей. Итоговая общая площадь защиты от затопления составила 7,28 гектаров, протяженность дамбы — 1,3 километра, крутизна откоса дамбы — 1:3, высота дамбы — от 5 до 5,5 метров, ширина по гребню составляет от 6 до 8 метров.