МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. На Камчатке предварительно установлены две рыбодобывающих компании, организовавшие масштабную свалку рыбных отходов в Соболевском районе, сообщил заместитель председателя правительства региона Роман Василевский. Матвиенко оценила пользу от строительства туринфраструктуры на Камчатке

"По поручению губернатора Владимира Солодова мы проанализировали всю имеющуюся у нас информацию, вышли на людей, которые сфотографировали эту рыбу и отходы, нашли свидетелей, которые увидели эти свалки. На сегодня мы точно знаем, что два завода, расположенных в Соболевском районе, нарушили законодательство", – рассказал Василевский.

После того как доказательства будут собраны, последует обращение в суд, уточнил чиновник. Он добавил, что оперативная группа, сформированная из представителей разных ведомств, работает в опасных условиях, так как на запах гниющей рыбы пришло большое количество бурых медведей. Поэтому все члены группы обеспечены средствами защиты от хищников.

Василевский добавил, что опергруппа тщательно обследует территории рыбзаводов в Соболевском районе на предмет наличия несанкционированных свалок.

"Будут осмотрены территории, которые прилегают к ряду других заводов и места возможного браконьерского промысла. Все точки будут сфотографированы с привязкой к территориям, также будут отмечены координаты", – добавил зампред.

Ранее РИА Новости сообщали со ссылкой на прокуратуру Камчатского края, что надзорное ведомство 4 августа начало проверку сообщения о крупной свалке рыбы в Соболевском районе, распространенном ранее в социальных сетях. В настоящее время прокуратура Соболевского района и Камчатская природоохранная прокуратура устанавливают точное месторасположение свалки и ее масштабы.

Лососевая путина на Камчатке стартовала 1 июня, в Соболевском районе с середины июля. Промысловики должны добыть за сезон более 380 тысяч тонн тихоокеанских лососей разных пород.