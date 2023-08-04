МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Безработица в США в июле осталась на уровне прошлого месяца в 3,6%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны выросло на 200 тысяч после увеличения на 209 тысяч в июне, считают опрошенные порталом DailyFX аналитики. Число заявок на пособие по безработице в США за неделю ожидаемо выросло

Министерство труда США опубликует эту статистику в пятницу, 4 августа, в 15.30 мск.

В 12.00 мск европейское статистическое агентство Евростат опубликует данные о розничных продажах в еврозоне в июне. Согласно прогнозу экспертов, в месячном выражении показатель вырос на 0,2% после того, как остался неизменным в мае, а в годовом сократился на 1,7%.

В 20.00 мск американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 28 июля их число сократилось на одну — до 529 агрегатов.