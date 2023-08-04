МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Глава комитета нижней палаты парламента по труду Ярослав Нилов выступил с предложением ввести в обязанность работодателей внебюджетной сферы индексацию зарплаты своим сотрудникам на уровень инфляции, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на автора проекта закона. Российских работодателей могут обязать сокращать рабочий день во время жары

По словам парламентария, в ближайшее время документ будет внесен на рассмотрение Госдумы: он подразумевает поправки к ст. 134 Трудового кодекса "Обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы.

Сейчас в России в обязательном порядке индексация заработной платы прописана только в отношении работников бюджетной сферы. В случае с частным бизнесом процедура регулирования уровня зарплат описана в коллективных договорах или локальных нормативных актах.

Нилов отмечает, что на практике право на повышение зарплат работников внебюджетной сферы не соблюдаются, индексации не проводятся.

"Эта проблема сохраняется на протяжении многих лет, хотя свои разъяснения уже давал и Роструд, и Верховный суд, которые однозначно подтвердили обязанность работодателей повышать зарплату не реже раза в год минимум на размер инфляции", — прокомментировал свою инициативу депутат.

Предложение ввести индексацию зарплат в внебюджетной сфере сначала пройдут обсуждение на трехсторонней комиссии, в которой примут участие профсоюзы, представители правительства и работодателей.