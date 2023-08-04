МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Объем розничных продаж в еврозоне в июне сократился на 0,3% к предшествовавшему месяцу, говорится в пресс-релизе европейского статистического агентства Евростат. Промпроизводство в Испании снизилось в июле

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, напротив, ожидали роста показателя — на 0,2%.