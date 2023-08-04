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2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230804/841296049.html
Розничные продажи в еврозоне неожиданно снизились в июне
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Объем розничных продаж в еврозоне в июне сократился на 0,3% к предшествовавшему месяцу, говорится в пресс-релизе европейского статистического агентства Евростат. Аналитики,... ПРАЙМ, 04.08.2023
экономика, новости, еврозона, розничные продажи, статистика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Объем розничных продаж в еврозоне в июне сократился на 0,3% к предшествовавшему месяцу, говорится в пресс-релизе европейского статистического агентства Евростат.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, напротив, ожидали роста показателя — на 0,2%.