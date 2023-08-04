МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о переносе Всероссийской сельскохозяйственной переписи с 2026 на 2027 год, который опубликовали на официальном портале правовой информации. Он вступит в силу через 10 дней после официального опубликования. Путин изменил уровни ответственности участников СРО в строительстве

Правительство РФ, инициатор закона, считает, что перенос Всероссийской сельскохозяйственной переписи на 2027 год необходим, так как в 2026 году она совпадает с микропереписью населения, и их параллельное проведение "неизбежно приведет к существенному снижению качества полученных результатов".

Авторы закона заявляют о сложностях организации двух больших обследований одновременно из-за использования единого программно-аппаратного комплекса, привлечения переписчиков и обработки огромных массивов данных. Вследствие этого было принято решение о переносе сельскохозяйственной переписи на 2027 год, а норму о периодичности ее проведения приостановить до 2028 года.

Последнюю Всероссийскую сельскохозяйственную перепись проводили в 2016 году, а сельскохозяйственная микроперепись прошла в России с 1 по 30 августа 2021 года.