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Путин подписал закон о переносе Всероссийской сельскохозяйственной переписи
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Президент России Владимир Путин подписал закон о переносе Всероссийской сельскохозяйственной переписи с 2026 на 2027 год, который опубликовали на официальном портале правовой... ПРАЙМ, 04.08.2023
экономика, новости, всероссийская сельскохозяйственная перепись
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о переносе Всероссийской сельскохозяйственной переписи с 2026 на 2027 год, который опубликовали на официальном портале правовой информации. Он вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.
Правительство РФ, инициатор закона, считает, что перенос Всероссийской сельскохозяйственной переписи на 2027 год необходим, так как в 2026 году она совпадает с микропереписью населения, и их параллельное проведение "неизбежно приведет к существенному снижению качества полученных результатов".
Авторы закона заявляют о сложностях организации двух больших обследований одновременно из-за использования единого программно-аппаратного комплекса, привлечения переписчиков и обработки огромных массивов данных. Вследствие этого было принято решение о переносе сельскохозяйственной переписи на 2027 год, а норму о периодичности ее проведения приостановить до 2028 года.
Последнюю Всероссийскую сельскохозяйственную перепись проводили в 2016 году, а сельскохозяйственная микроперепись прошла в России с 1 по 30 августа 2021 года.