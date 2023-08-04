МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий на 2023-2025 годы фиксированный размер страховых взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование (ОПС и ОМС) для индивидуальных предпринимателей (ИП) и других приравненных к ним лиц в новых регионах РФ. Документ был опубликован на официальном портале правовой информации, он вступает в силу в этот же день. Путин подписал закон о переносе Всероссийской сельскохозяйственной переписи

Кроме того, действующим законодательством с 1 января 2023 года установлены единые тарифы страховых взносов, в том числе пониженные тарифы, если международный договор РФ не устанавливает иные правила.

Принятый закон устанавливает особый порядок уплаты страховых взносов в пользу российских или иностранных граждан, если по условиям международного договора они подлежат страхованию только по одному или двум из трех видов обязательного социального страхования (ОСС) в России. Этот порядок связан с нормативами зачисления страховых взносов по ОСС, установленными статьей 146 Бюджетного кодекса (БК).

Страховые взносы с выплат физлицам, подлежащим в соответствии с международными договорами РФ отдельным видам (виду) обязательного социального страхования, составят: на обязательное пенсионное страхование в размере установленного БК норматива — 72,8% от суммы страховых взносов, исчисленных по единому тарифу; на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством — 8,9%; на обязательное медицинское страхование — 18,3%.

Также лица, самостоятельно обеспечивающие себя работой и получающие пенсию за выслугу лет или пенсию по инвалидности в соответствии с законом РФ № 4468-1 (в частности, военные, полицейские, росгвардейцы, пожарные), будут платить взносы только на ОМС в соответствии с отдельным тарифом, установленным в БК — 19,8922% от совокупного фиксированного размера страховых взносов.