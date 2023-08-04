МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Безработица в США в июле снизилась до 3,5% с уровня июня в 3,6%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 187 тысяч, следует из данных министерства труда страны. Снижение безработицы до 3,1 процента в июне назвали сезонным фактором

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, полагали, что показатель безработицы останется на уровне предыдущего месяца в 3,6%, при этом увеличение числа рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны прогнозировалось на 200 тысяч.

Министерство при этом пересмотрело оценку роста числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики в июне, снизив показатель до 185 тысяч с 209 тысяч.

Сообщается также, что почасовая заработная плата в стране за июль выросла на 0,4%, или на 0,14 доллара, и составила 33,74 доллара, а в годовом выражении ее рост составил 4,4%.

Безработица в США достигла двузначных показателей в апреле 2020 года, когда она в связи с коронавирусными событиями подскочила до 14,8% с мартовских 4,4% и обновила максимум с 1940 года, затем показатель начал постепенно сокращаться.