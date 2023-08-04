КРАСНОЯРСК, 4 авг — ПРАЙМ. Минэкономразвития при работе над прогнозом социально-экономического развития на ближайшую трехлетку проанализирует тенденции торгового баланса РФ и представит его в августе правительству, заявил министр экономического развития России Максим Решетников. Решетников предложил воссоздать департамент по работе со странами Африки

"Мы сейчас делаем прогноз социально-экономического развития. Он будет в августе сформирован, представлен в правительство, и своевременно все эти цифры озвучим и прокомментируем", — сказал глава Минэкономразвития журналистам в пятницу в Красноярске во время рабочей поездки.

Он также добавил, что при подготовке прогноза на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов ведомство будет оценивать текущую ситуацию с курсом национальной валюты.

"Наш основной вопрос — насколько устойчивы те тенденции, которые мы видим сейчас в нашем торговом балансе, а именно достаточно ощутимое снижение экспорта и в общем весомый рост импорта, и насколько принятых мер в этом направлении достаточно", — сказал Решетников.

Он напомнил, что было принято немало мер, в том числе импортные пошлины, утилизационный сбор, меры поддержки экспорта и по переориентации транспортных потоков.

"Действительно, снизились издержки на импорт и перенастроились каналы — с одной стороны; с другой стороны — рост спроса, рост расходов экономики все равно привел к росту совокупного спроса, и расширение кредитования достаточно ощутимое, и рост заработных плат предъявил больший объем спроса на импорт. В то же время ряд наших отраслей, которые ориентированы на внутренний спрос, в полной мере пока не перезапустились. Взять тот же автопром, существует явно здесь дефицит российской продукции, который активно занимается иностранными производителями", — добавил министр.

"Но наша проблема сейчас скорее не в импорте, конечно, наши проблемы сейчас в экспорте, и мы находимся под давлением ощутимо снизившихся экспортных цен. Мы сейчас проводим детальный анализ по каждой товарной группе: что происходит, насколько это конъюнктура, насколько это длинный цикл. К сожалению, нельзя сказать, что это просто колебания, то есть тут мы имеем место с тенденциями в мировой экономике, которые будем оценивать. Мы крайне ответственно подходим к прогнозированию курса, в том числе в нашем прогнозе, и цены на нефть, и объемов добычи, экспорта и так далее", — заключил глава Минэкономразвития.