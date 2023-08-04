МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Прямой канал между "Россельхозбанком" и американским JP Morgan, который Запад и ООН подавали в качестве альтернативы SWIFT, был закрыт 2 августа, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Захарова призвала США перестать врать в заявлениях о зерновой сделке

"Прямой канал, установленный между "Россельхозбанком" и американским JP Morgan, который в западных столицах и ООН пытались представить в качестве рабочей альтернативы SWIFT, был закрыт 2 августа", – говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД.

Более того, после заявления госсекретаря США Энтони Блинкена, что в случае возвращения России к договоренностям по зерновой сделке Вашингтон "продолжит делать все, что необходимо", для экспорта продовольствия, Захарова сказала, что отношение России к зерновой сделки не остается прежним

Более того, Захарова прокомментировала заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, что в случае возвращения России к договоренностям по зерновой сделке Вашингтон "продолжит делать все, что необходимо", для экспорта продовольствия, сказав, что тогда отношение российской стороны к восстановлению зерновой сделки остается прежним: сначала решение системных задач, а после — ее реанимирование.

"В этих условиях наша позиция остается прежней и уже неоднократно озвучивалась, – сначала решение "системных" задач (переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT; возобновление поставок запчастей; налаживание транспортной логистики и страхования; восстановление доступа российских компаний к своим зарубежным активам; речи об аммиакопроводе "Тольятти-Одесса" уже, к сожалению, не идет), и только после этого рассмотрение возможности реанимирования черноморской инициативы в соответствии с заявленными гуманитарными целями", — говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ подчеркнула, что Запад продолжает распространять тезис о снижении мировых цен на зерновые, но молчит о снижении цен с пиковых значений марта 2022 года и до запуска черноморской инициативы, которые сейчас находятся на стабильно низком уровне.

"Примечательно, что фактический запрет на экспорт российских и белорусских минеральных удобрений, который привел к их физическому дефициту, на ценообразование, по мнению западников, видимо, никак не влияет", — подчеркнула Захарова.

В том числе, добавила она, в западных столицах молчат об отказах разблокировать российские удобрения для безвозмездной передачи беднейшим странам.

"Эти примеры и риторика лишний раз демонстрируют как коммерческий и ограниченный характер черноморской инициативы, так и истинное отношение к меморандуму Россия — ООН по нормализации отечественного сельхозэкспорта", — заключила официальный представитель МИД РФ.