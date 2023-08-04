2023-08-04T18:45:33+03:00
2023-08-04T18:45:33+03:00
2023-08-04T18:45:33+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230804/841302305.html
Путин разрешил бизнесу самому просить о профилактическом визите
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Президент России Владимир Путин подписал закон о профилактических проверках надзорными органами по заявлению самих предпринимателей. Документ опубликован на официальном портале... ПРАЙМ, 04.08.2023
бизнес, экономика, новости, россия, путин, бизнес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о профилактических проверках надзорными органами по заявлению самих предпринимателей. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Изменения вносятся в закон "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" и в отдельные законодательные акты.
Устанавливается, что контролируемое лицо вправе обратиться в контрольный (надзорный) орган с заявлением о проведении в отношении него профилактического визита. Предусматривается, что это заявление рассматривается в течение десяти рабочих дней с даты регистрации и в итоге принимается решение о проведении профилактического визита либо об отказе в его проведении.
Закон регулирует аспекты профилактического визита, который должен помочь в деятельности предпринимателей, стать дополнительным консультационным механизмом.
Также в соответствии с законом правительство РФ наделено полномочиями устанавливать особенности разработки, согласования, проведения экспертизы и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг в 2024 и 2025 годах.
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.