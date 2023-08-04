МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Американские фондовые индексы растут в пятницу после публикации внутренней макростатистики, следует из данных торгов и комментария эксперта. Российский рынок акций упал по итогам пятницы, но вырос по итогам недели

По состоянию на 18.50 мск промышленный индекс Dow Jones увеличивается на 0,61%, до 35 430,31 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,93%, до 14 092,64 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,65%, до 4 530,71 пункта.

Ранее в пятницу министерство труда США сообщило, что безработица в стране в июле снизилась до 3,5% с уровня июня в 3,6%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 187 тысяч. При этом аналитики полагали, что показатель безработицы останется на уровне предыдущего месяца в 3,6%, а увеличение числа рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны прогнозировалось на 200 тысяч. Данные по безработице учитываются Федеральной резервной системой (ФРС) США при принятии решений о монетарной политике.

"В целом отчет по рабочим местам не меняет перспектив ФРС, поскольку мы приближаемся к концу цикла повышения ставок, а скорее предоставляет дополнительные доказательства того, что экономика движется в направлении, необходимом для замедления инфляции, хотя и медленно", — приводит агентство Блумберг слова старшего инвестиционного стратега Allianz Investment Management Чарли Рипли (Charlie Ripley).