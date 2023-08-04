МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Минэнерго РФ, комментируя РИА Новости рекордный рост биржевых цен на дизельное топливо, сообщило, что спрос на него на внутреннем рынке РФ полностью обеспечен предложением, и производство превышает потребление. Цена нефти Brent превысила 86 долларов за баррель впервые с апреля

Стоимость дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам торгов пятницы обновила очередной рекорд, вплотную приблизившись к 60 тысячам рублей за тонну.

"Внутренний рынок стабильно обеспечен дизельным топливом, его производство превышает внутреннее потребление, а запасы составляют около 3,1 миллиона тонн, что превышает уровень прошлого года. Поэтому спрос на внутреннем рынке полностью обеспечен предложением", — прокомментировали в пресс-службе Минэнерго.

"Кроме того, в стране проводится последовательная политика по недопущению дальнейшего роста цен на моторное топливо", — отметили в министерстве.

В частности, ранее правительством было подписано постановление об увеличении с 1 сентября минимального норматива продаж бензина с нынешних 12% до 13%, дизельного топлива — с 8,5% до 9,5%. В пятницу был также опубликован сопутствующий совместный приказ Федеральной антимонопольной службы и Минэнерго.

Как отметили в министерстве, в России наблюдается тенденция изменения розничных цен на топливо темпами близкими (временами опережая/отставая) к темпам роста инфляции. Так, по последним данным Росстата, дизельное топливо с начала года подорожало на 0,6%, при этом инфляция за этот период составила 3,52%. В то же время бензин с начала года в среднем подорожал на 4,8% (в частности, Аи-92 прибавил 4,7%, Аи-95 подорожал на 4,9%, а Аи-98 — на 4,3%).