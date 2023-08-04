МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий создание с 1 сентября 2024 года государственного реестра курортного фонда РФ. Документ опубликован на официальном портале правовой информации Путин разрешил бизнесу самому просить о профилактическом визите

Этот реестр будет содержать сведения о природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях, курортах, курортных регионах и санаторно-курортных организациях. При этом в реестр не войдут сведения о санаторно-курортных организациях, подведомственных федеральным органам власти, в которых предусмотрена военная или приравненная к ней служба, или руководство которыми осуществляет президент РФ.

Вести реестр будет уполномоченный правительством федеральный орган в составе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения. Порядок ведения реестра, состав, порядок и сроки предоставления сведений и размещения в нем документов, порядок доступа к ним и порядок обмена этими сведениями установит кабмин.

Санаторно-курортные организации смогут использовать в своей профильной деятельности лишь природные лечебные ресурсы, сведения о которых внесены в реестр курортного фонда. А геологическое изучение, разведка и добыча таких ресурсов должны осуществляться с учетом необходимости защиты месторождений от преждевременного истощения и загрязнения, а также от утраты лечебных свойств.

К природным лечебным ресурсам относятся минеральные воды, лечебные грязи, полезные ископаемые с лечебными свойствами и специфические минеральные ресурсы, лечебные природные газы, а также лечебный климат. Признание территории лечебно-оздоровительной местностью, курортом или курортным регионом будет осуществляться на основании специальных курортологических, гидрогеологических и других исследований, перечень и порядок проведения которых устанавливает правительство РФ.

Территория будет признаваться лечебно-оздоровительной местностью или курортом лишь в случае нахождения в ее границах природного лечебного ресурса, сведения о котором внесены в госреестр курортного фонда РФ. Такие местность и курорт могут иметь федеральное или региональное значение. Поддержка развития курортов и курортных регионов может осуществляться как за счет бюджетных средств, так и других не запрещенных законодательством источников.

Закон вступает в силу с 1 сентября 2024 года, за исключением отдельных положений, которые начнут действовать со дня его официального опубликования.