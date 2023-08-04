МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций заметно снизился по итогам пятничных торгов на фоне волны фиксации прибыли инвесторами, но ощутимо повысился по итогам недели, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков. Рубль упал по итогам недели, проигнорировав рост нефтяных цен

Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 1,76%, до 3092,44 пункта, долларовый индекс РТС — на 2,95%, до 1015,74 пункта.

За неделю индекс Мосбиржи повысился на 2,79%, РТС снизился на 1,73% на фоне серьезного ослабления рубля.

При этом октябрьский фьючерс на нефть марки Brent к 19.48 мск дорожал на 1,56%, до 86,47 доллара за баррель.

"По итогам сегодняшней торговой сессии российский рынок находится в красной зоне по широкому кругу эмитентов, чему среди прочих факторов способствовал новостной поток и желание инвесторов сократить риски на этом фоне и зафиксировать прибыль после недавнего роста индекса", — считает Анна Михайлова из УК "Ингосстрах-Инвестиции".

Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций" считает, что, с одной стороны, на рынке назрела техническая коррекция, поскольку до торгов пятницы индекс Мосбиржи рос шесть сессий подряд, а техническая перекупленность рынка вышла на максимальные с начала 2000-х уровни. С другой стороны, по его мнению, большинство инвесторов пока не стремятся продавать акции, поскольку выраженная слабость рубля — слишком привлекательный фактор для положительной переоценки бумаг экспортеров, занимающих более половины индекса Мосбиржи.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

В лидерах снижения оказались обыкновенные акции "Мечела" (-5,59%), акции "Совкомфлота" (-5,59%), "Русгидро" (-4,81%), привилегированные акции "Мечела" (-4,59%). Акции ТГК-1 (-5,49%) понизились на фоне сообщения компании о падении ее чистой прибыли по МСФО в первом полугодии на 30%, до 4,9 миллиарда рублей.

Рост по итогам торгов показали лишь обыкновенные акции банка "Санкт-Петербург" (+8,23%), акции "Мостотреста" (+1,9%), "Русснефти" (+1,67%) и НМТП (+0,42%).

"Финансовые результаты банка "Санкт-Петербург" пока не опубликованы, однако вышедшие ранее отчёты крупнейших банков по МСФО за первое полугодие 2023 года показали, что первые шесть месяцев текущего года для банковского сектора в целом были успешными. Значит, можно ожидать, что банк "Санкт-Петербург" получит высокую чистую прибыль по МСФО за первое полугодие текущего года и выплатит как минимум 20% в качестве дивидендов согласно дивидендной политике", — полагает Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global.

"Однако в 2021 году у банка был прецедент выплаты 30% чистой прибыли в качестве дивидендов, и не исключено, что кредитная организация может вознаградить своих акционеров более высоким коэффициентом дивидендных выплат, чем даже предусмотрено в дивидендной политике", — дополняет она.

ПРОГНОЗЫ

Бахтин считает, что если выходные пройдут спокойно, рубль останется слабым, а нефть не уйдет далеко от текущих значений, то в понедельник российский рынок акций может вырасти. Прогноз на сессию 7 августа по индексу Мосбиржи — 3050-3200 пунктов.

"Прогноз на торги 7 августа для индекса Мосбиржи: колебания в коридоре 3000-3100 пунктов", — заключает Мильчакова.